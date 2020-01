Danes tradicionalna Noč delfinov

Ljubljana, 18. januarja - Društvo Morigenos bo danes v Mestnem muzeju v Ljubljani pripravilo osmo Noč delfinov, ki je namenjena podpornikom, partnerjem in prijateljem društva ter ljubiteljem narave in morja. Kot ugotavlja predsednik društva Tilen Genov, se vedno več ljudi zaveda, da so delfini sestavni del naše biotske raznovrstnosti.