V ljubljanski Operi premiera Device Orleanske

Ljubljana, 18. januarja - V SNG Opera in balet Ljubljana bo drevi ob 19.30 premiera opere v štirih dejanjih Devica Orleanska skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega. Pod režijo globoke in čustvene opere se podpisuje Frank Van Laecke, glasbeni vodja in dirigent pa je Simon Krečič. V naslovni vlogi bosta nastopili Nuška Drašček Rojko in gostujoča solistka Jelena Končar.