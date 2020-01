Zakladi slovenske ustvarjalnosti na ogled še v kitajskem Nanjingu

Nanjing, 18. januarja - V Muzeju Nanjing bodo danes odprli razstavo Narodnega muzeja Slovenije z naslovom Zakladi slovenske ustvarjalnosti - kreativni dialog med sedanjostjo in preteklostjo. Razstava predstavlja mozaik izjemnih ustvarjalnih dosežkov z ozemlja današnje Slovenije od prazgodovine do danes. Vanjo je vključenih 135 originalnih predmetov in pet kopij.