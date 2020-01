Igralci s pozivom Počivalšku glede prenosa evropske direktive o avtorski pravici

Ljubljana, 17. januarja - Društvo slovenskih avdiovizualnih (AV) igralcev je ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku in uradu za intelektualno lastnino poslalo poziv za "pravično in primerno implementacijo" 18. člena evropske direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu v slovensko zakonodajo.