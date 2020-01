Hogan poziva k osvežitvi trgovinskih odnosov EU z ZDA

Washington, 16. januarja - Evropski komisar za trgovino Phil Hogan je v okviru svojega prvega uradnega obiska Washingtona, odkar je decembra nastopil položaj, ameriške sogovornike pozval, naj osvežijo in utrdijo trgovinske odnose z EU za skupno soočanje z izzivi. Med njimi so hitro rastoča Kitajska in reforme Svetovne trgovinske organizacije (WTO).