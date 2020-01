Tožilstva še prejemajo zahteve za razveljavitev povojnih sodb

Ljubljana, 16. januarja - V Društvu koroških slovenskih pravnikov zakonodajalca po razveljavitvi obsodbe Leona Rupnika pozivajo, naj z zakonskimi spremembami poskrbi, da ne bo prišlo do novih razveljavitev obsodb oseb, ki so prostovoljno, aktivno in zavestno podpirale nacistično okupacijo Slovenije. Tožilstva sicer podobne zahteve še vedno prejemajo.