Na jugu Afrike 45 milijonom ljudi grozi lakota

Johannesburg/Bruselj, 16. januarja - Združeni narodi so danes opozorili, da rekordnih 45 milijonov ljudi na jugu Afrike potrebuje nujno pomoč v hrani zaradi suše, poplav in gospodarskih težav. "Kriza s hrano je največja doslej in kaže, da se bo še poslabšala," je opozorila regionalna direktorica Svetovnega programa za hrano (WFP) Lola Castro.