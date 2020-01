Omejitev obiskov v Splošni bolnišnici Celje

Naenkrat jih lahko obišče le ena zdrava oseba, obiskovalci pa naj upoštevajo navodila zdravstvenega osebja, so sporočili iz bolnišnice.

Zaradi povečanega pojava bolnikov s črevesnimi obolenji na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja so sprejeli dodatni ukrep omejevanja obiskov. Do preklica obiski na tem oddelku niso dovoljeni, so naknadno sporočili iz celjske bolnišnice.