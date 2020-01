Človek s senco decembra nagrajen na festivalu European Cinematography Awards

Amsterdam, 16. januarja - Na festivalu European Cinematography Awards v Amsterdamu je bil z nagrado najboljši eksperimentalni film v decembru nagrajen film Človek s senco v režiji Eme Kugler. Film odpira vprašanje, "kaj nas določa kot ljudi" in "kaj je tisto, kar sili človeka v reprodukcijo". V glavnih vlogah so Marko Mandić, Loup Abramovici in Nataša Matjašec-Rošker.