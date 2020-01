V ZDA cene na ravni proizvajalcev decembra brez večjih sprememb

Washington, 15. januarja - V ZDA je indeks cen na ravni proizvajalcev decembra v primerjavi z novembrom po poročilu ameriškega ministrstva za delo narasel za 0,1 odstotka. To je manj od napovedi analitikov in potrjuje drugo vladno statistiko o tem, da inflacije ni na obzorju. Na letni ravni so se cene dvignile za 1,3 odstotka.