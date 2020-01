Slovenija s pobudo za označevanje točnega porekla medu v EU

Ljubljana, 15. januarja - Na januarskem zasedanju sveta EU za kmetijstvo in ribištvo namerava Slovenija skupaj s Portugalsko predstaviti pobudo za označevanje točnega porekla medu. V skupni izjavi bosta državi pozvali k spremembi evropske direktive o medu, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.