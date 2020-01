V Nemčiji preiskava zaradi domnevnega vohunjenja za Kitajsko

Berlin, 15. januarja - Nemško tožilstvo je danes sporočilo, da preiskuje tri ljudi, ki so domnevno vohunili za Kitajsko. Po poročanju nemškega tednika Der Spiegel, naj bi bil med osumljenci nekdanji nemški diplomat, ki je delal za Evropsko komisijo. V okviru preiskave so danes med drugim izvedli hišne preiskave v Bruslju in Berlinu.