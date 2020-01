NLB Skladi lani z več kot milijardo evrov sredstev v vzajemnih skladih

Ljubljana, 15. januarja - Za družbo NLB Skladi je bilo lansko leto uspešno. Konec leta so dosegli 34,01-odstotni in s tem največji tržni delež med vsemi slovenskimi upravljalci vzajemnih skladov, sredstva v upravljanju v vzajemnih skladih so presegla milijardo evrov. V letošnjem letu v NLB Skladih še napovedujejo rast na delniških trgih.