Izredna izplačila dvignila novembrsko povprečno plačo

Ljubljana, 15. januarja - Izredna izplačila, kot so 13. plače in božičnice, so tradicionalno dvignila novembrsko povprečno plačo. Ta je v neto znesku dosegla 1234,75 evra in bila od oktobrske nominalno višja za deset odstotkov, realno pa za 9,9 odstotka, je danes objavil statistični urad. Povprečno izredno izplačilo je sicer v lanskem novembru doseglo 723,92 evra.