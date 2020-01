Azijske borze pred podpisom prvega dela trgovinskega sporazuma navzdol

New York/Tokio, 15. januarja - Tečaji vrednostnih papirjev na pomembnejših borzah v Aziji so se pred današnjim podpisom prvega dela trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko znižali. Dokument ne vključuje obljube ZDA, da bodo znižale obstoječe carine, s katerimi so od začetka trgovinskega spora obremenile uvoz kitajskega blaga, kar je vlagatelje razočaralo.