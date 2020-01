Požar v Mošnjah povzročil za nekaj 10.000 evrov materialne škode

Radovljica, 14. januarja - V naselju Mošnje v radovljiški občini sta v ponedeljek zvečer zagorela gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša. Kriminalisti so danes opravili ogled kraja požara in ugotovili, da je zagorelo pri dimniku. Poškodovan ni bil nihče, rešena je bila tudi živina, nastalo pa je za nekaj 10.000 evrov materialne škode.