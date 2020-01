Prešernov nagrajenec Milko Šparemblek je prispeval k spremembi razmišljanja o plesu

Ljubljana, 15. januarja - Prešernov nagrajenec, koreograf in plesalec Milko Šparemblek, sodi v generacijo svetovno znanih umetnikov, ki so s svojim delom prispevali k spremembi razmišljanja o plesu v današnjem času. S sedmimi desetletji dolgo kariero je najstarejši še aktivni koreograf na svetu, njegov opus pa obsega več kot 150 baletnih, opernih in dramskih predstav.