Hrvaška policija poziva lastnike nepremičnin v Kavranu k prijavi goljufov

Zagreb/Pulj, 14. januarja - Hrvaška policija je pozvala lastnike nepremičnin v naselju Kavran nedaleč od Pulja, naj policijski postaji v Pulju prijavijo, če so bili žrtve dveh Hrvatov, ki so ju priprli zaradi suma izsiljevanja, prevare in ponarejanja uradnih dokumentov. Med žrtvami goljufov sta bila tudi dva slovenska lastnika počitniških objektov na območju Kavrana.