ZDA poslale domov 21 savdskih kadetov

Washington, 14. januarja - ZDA so v ponedeljek decembrski strelski napad v mornariški letalski bazi Pensacola na Floridi uradno opredelile kot terorizem in iz države izgnale 21 savdskih kadetov, ki so se šolali v ZDA. Napad je izvedel poročnik savdskih letalskih sil Mohamed Alshamrani, ki je ubil tri in ranil osem oseb.