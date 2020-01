Objavljen razpis za nagrado skupine OHO

Ljubljana, 13. januarja - Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. je objavil javni razpis za nagrado skupine OHO 2020 - osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike v Sloveniji do 40. leta starosti. Nagrado podeljujejo za kakovostno in inovativno umetniško delo, ki je nastalo v zadnjih dveh letih. Razpis je odprt do 10. marca.