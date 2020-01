Comshop v stečaj

Ljubljana, 13. januarja - Trgovina z računalniško, pisarniško in medijsko opremo Comshop gre v stečaj. Sklep o začetku stečajnega postopka je ljubljansko okrožno sodišče sprejelo danes, za stečajno upraviteljico pa imenovalo Tatjano Rupel. Upniki lahko svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice prijavijo najpozneje do 14. aprila.