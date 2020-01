Policisti do 26. januarja še posebej pozorni na uporabo telefonov med vožnjo

Ljubljana, 13. januarja - Policisti od danes do 26. januarja izvajajo poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter drugih naprav, kot so tablice in prenosni računalniki, med vožnjo. Z akcijo želijo zmanjšati uporabo teh naprav in s tem izboljšati varnost v prometu. Med akcijo bodo pozorni tudi na ostale prekrške, ki zmanjšujejo prometno varnost.