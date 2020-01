Rast cen prašičjega mesa povzroča težave javnim naročnikom

Ljubljana, 13. januarja - Cene prašičjega mesa so se v Sloveniji samo v lanskem letu zvišale za več kot tretjino, še višja je njihova rast v EU. To povzroča težave tudi dobaviteljem v postopkih javnih naročil, saj se lahko cena od prijave na razpis do dejanske dobave mesa naročniku opazno spremeni. Problematike se zavedajo tudi na pristojnih ministrstvih.