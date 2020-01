Na Tajvanu so potekale predsedniške in parlamentarne volitve

Taipei, 11. januarja - Na Tajvanu so danes potekale predsedniške in parlamentarne volitve. Na krilih protikitajskega razpoloženja se drugi in hkrati zadnji štiriletni mandat obeta sedanji predsednici Tsai Ying-wen, ki ima glede na ankete udobno prednost pred glavnim tekmecem Han Kuo-yujem iz opozicijske Nacionalistične stranke (Kuomintang).