Akos: Do zdaj pri pripravi strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom ni nihče omenjal zdravstvenih vidikov

Ljubljana, 10. januarja - V postopku priprave strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom do zdaj na vladni strani nihče ni omenjal zdravstvenih vidikov uvajanja tehnologije 5G, so se na danes izražene očitke ministrstva za javno upravo odzvali na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos). Dodali so, da neposredne pristojnosti glede tega nimajo.