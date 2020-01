Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o zunanjetrgovinskih rezultatih Slovenije od januarja do novembra 2019, o zažigu skulpture, ki je spominjala na Donalda Trumpa. Poročale so tudi o obsodbi igralca Borisa Kobala na tri mesece pogojne zaporne kazni in smrti 74-letnega Slovenca, ki je zdrsnil z avstrijskega smučišča.