Tudi na Grenlandiji se led tali hitreje od pričakovanj

Pariz, 15. januarja - Ledeni plašč Grenlandije, ki je na nekaterih delih debel tudi do 3000 metrov, se tali veliko hitreje, kot so pričakovali znanstveniki. Posledično bi bilo lahko do konca stoletja zaradi poplav obalnih območij po svetu ogroženih na milijone ljudi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.