V muzeju Auschwitz lani našteli rekordnih 2,3 milijona obiskovalcev

Varšava, 8. januarja - V nekdanjem taborišču nacistične Nemčije Auschwitz-Birkenau na jugu Poljske so lani našteli rekordnih 2,3 milijona obiskovalcev, so sporočili iz muzeja, kjer se pripravljajo na obeleževanje 75-letnice osvoboditve zadnjega taboriščnika. Število obiskovalcev se je glede na leto 2018, ko so prav tako beležili rekorden obisk, povečalo za 170.000.