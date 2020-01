Na ukrajinskem letalu večinoma tuji državljani

Teheran/Kijev, 8. januarja - Na potniškem letalu ukrajinske letalske družbe Ukraine International Airlines (UIA), ki je danes strmoglavilo kmalu po vzletu s teheranskega letališča, so bili večinoma tuji državljani, so potrdili v Kijevu. Med 176 državljani sedmih držav, ki so vsi umrli, je bilo največ Irancev in Kanadčanov ter 11 Ukrajincev.