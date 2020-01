Slovenska vojska: Vojaki v Erbilu so dobro

Ljubljana, 8. januarja - Slovenska vojska je danes sporočila, da so vojaki na misiji Neomajna odločenost v Iraku, ki so nameščeni v bazi v Erbilu, ki je bila ponoči tarča iranskega napada, dobro. Z njimi trenutno poteka videokonferenca, na kateri sodelujejo predsednik republike Borut Pahor, obrambni minister Karl Erjavec in načelnica Generalštaba SV Alenka Ermenc.