Ministrstvo in Sviz v podpis dogovora glede sprememb kariernega sistema

Ljubljana, 8. januarja - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo in glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj bosta danes podpisala dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma. Kot so sporočili z ministrstva, gre za prvi korak k sistemski prenovi kariernega sistema strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.