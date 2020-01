Začetek sanacije zadrževalnika Vogršček v mesecu dni

Vogrsko/Vipavska dolina, 7. januarja - Po danes podpisani pogodbi se bodo lahko začela sanacijska dela na pregradi zadrževalnika Vogršček, čakajo le še na gradbeno dovoljenje. Vse od leta 2007, ko so znižali gladino akumulacijskega jezera zaradi puščanja pregrade, so obnovo napovedovali že številni okoljski in kmetijski ministri, sedaj pa naj bi se končno tudi začela.