KPK izvedla nadzor nad poročanjem o premoženjskem stanju zavezancev na občinah

Ljubljana, 7. januarja - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v lani izvedenem nadzoru med drugim ugotavljala, ali so župani po lokalnih volitvah leta 2018 v zakonskem roku prijavili svoje premoženje. Ponovno izvoljenim tega niti ni bilo treba, med novimi župani jih je bilo deset takšnih, ki so to storili šele po pozivu komisije.