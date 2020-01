V korupcijski aferi v zdravstvu danes začetek glavne obravnave

Ljubljana, 8. januarja - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo danes začela glavna obravnava v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Obtoženih je 11 fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Na predobravnavnem naroku, ki je potekal maja in junija lani, so vsi vpleteni, vključno s prvoobtoženim Zoranom Miloševićem, zanikali krivdo.