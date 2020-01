Nekdanjim vodilnim v Hypu med šest in osem let zapornih kazni

Ljubljana, 6. januarja - Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je nekdanje vodilne v finančni skupini Hypo Alpe Adria Antona Romiha, Božidarja Špana, Andreja Potočnika in Andreja Oblaka za kazniva dejanja zlorabe položaja in pranja denarja obsodil na večletne zaporne kazni, dolge med šest in osem let, ter vsakemu naložil plačilo okrog 35.000 evrov denarne kazni.