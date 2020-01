V napadu teroristične skupine Al Šabab v Keniji umrli trije Američani

Washington, 6. januarja - Ameriška vojska je potrdila, da so v nedeljskem napadu teroristične skupine Al Šabab na letalsko oporišče Manda Bay v Keniji umrli trije Američani, med njimi vojak in dva "pogodbenika". Šlo je za prvi napad pripadnikov te afriške podružnice Al Kaide na Američane, pri čemer je bilo uničenih tudi nekaj letal, helikopterjev in vozil.