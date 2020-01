Policija prijela Andreja Šiška

Slovenska Bistrica, 4. januarja - Policisti so na današnji spominski slovesnosti ob obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona prijeli Andreja Šiška, za katerim so pred božičnimi prazniki razpisali tiralico, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi. Šiško je na Osankarico prišel z večjo skupino ljudi v uniformah, t.i. Štajersko vardo, ki je spremljala slovesnost.