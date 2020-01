Ponovno združeni Rage Against the Machine med zvezdami festivala Coachella

Los Angeles, 5. januarja - Več kot dve desetletji po tistem, ko so Rage Against the Machine nastopili na prvem festivalu Coachella, se kalifornijski rock uporniki spomladi vračajo na glavni oder tega festivala v osrčju kalifornijske puščave. Dva nastopa na aprilskem festivalu bosta del njihove turneje, ki jo pripravljajo ob ponovni združitvi po osemletnem premoru.