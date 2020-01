Blejski Hotel Park v celoviti osemmilijonski prenovi

Bled, 4. januarja - Sava Turizem se je po prenovi Hotela Golf in Kavarne Park konec minulega leta lotila tudi prenove in nadgradnje največjega blejskega hotela, Hotela Park. Več kot osem milijonov evrov vredna investicija, ki se bo zaključila spomladi, vključuje prenovo sob, avle in restavracije. S prenovo pa bo hotel dobil novo zgodbo, vezano na vodo in park.