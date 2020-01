V požaru na Dovjem poškodovani štirje objekti

Mojstrana, 3. januarja - V požaru, ki je danes nekaj pred 9. uro izbruhnil na Dovjem, sta bili poškodovani dve stanovanjski hiši in dve gospodarski poslopji. Stanovalci so se že pred začetkom intervencije umaknili na varno, gasilci pa so rešili živino. Stanovalci močno poškodovanih hiš bodo bivali pri sorodnikih ali pa jim bo prenočišče zagotovila civilna zaščita.