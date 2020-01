Lani rojenih okoli 19.200 otrok, število porodov upadlo za 0,9 odstotka

Ljubljana, 3. januarja - V letu 2019 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še neuradnih podatkih 18.946 porodov, kar je 177 ali 0,9 odstotka manj kot leta 2018. Končno število rojenih otrok še ni znano, iz izkušenj pa na NIJZ navajajo, da so dobri trije odstotki rojeni po večplodni nosečnosti (dvojčki, trojčki) in so tako matere lani rodile okoli 19.200 novorojenčkov.