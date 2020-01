Večer: Šivilje v podjetju April ostale pred zaprtimi vrati

Ljubljana, 3. januarja - Direktor tekstilnega podjetja April, ki ne izplačuje plač, je na silvestrovo zaposlenim šiviljam poslal pošto, da jih ne potrebuje več in jim predlagal, naj same vložijo izredne odpovedi delovnega razmerja. Delavke so danes zjutraj kljub temu prišle na delo, a so ostale pred zaprtimi vrati tovarne v Melju, poroča spletni Večer.