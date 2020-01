Slovenija obsodila napad na veleposlaništvo ZDA v Iraku

Ljubljana, 2. januarja - Slovensko zunanje ministrstvo je obsodilo napade na koalicijske sile, ki se borijo proti skrajni skupini Islamska država v Iraku, ter napad na veleposlaništvo v Bagdadu. "To dejanje močno obsojamo in pozivamo iraške oblasti, da zagotovijo varnost diplomatskih misij v državi," so zapisali v sporočilu za javnost in se s tem pridružili stališču EU.