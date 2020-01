Po svetu bučno proslavili vstop v novo leto

New York/London/Pariz, 1. januarja - Milijoni ljudi po svetu so bučno proslavili vstop v novo leto, tudi tokrat marsikje ob poostrenih varnostnih ukrepih. V Parizu so leto 2020 pozdravili z ognjemetom, v Londonu je Big Ben po dolgi obnovi znova zazvonil, v New Yorku pa se je zbralo več milijonov ljudi, ki so na Times Squaru opazovali tradicionalni spust steklene krogle.