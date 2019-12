Na Kitajskem in v Hongkongu mirno vstopili v novo leto

Peking, 31. decembra - Na Kitajskem in v Hongkongu so v novo leto vstopili mirno. Hongkonžani so prvič v zadnjih desetih letih ostali brez ognjemeta nad slovitim Viktorijinim zalivom, ki so ga odpovedali iz varnostnih razlogov. Namesto tega so pripravili šov z laserji in lučmi. So pa novo desetletje z razkošnim ognjemetom pozdravili v Taipeiju.