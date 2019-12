Pred požari v Avstraliji so se tisoči zatekli na plaže

Sydney, 31. decembra - Več tisoč ljudi se je bilo danes pred divjanjem požarov na jugovzhodu Avstralije prisiljenih zateči na plažo, saj so plameni zajeli priljubljene turistične kraje in na kopnem niso pustili nobenega izhoda. Število smrtnih žrtev uničujočih požarov, ki že nekaj mesecev divjajo v delih države, je medtem naraslo na 12, saj so našli trupla še dveh ljudi.