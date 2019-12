Avstrija bo z novo vlado dobila ministrstvo za integracijo

Dunaj, 30. decembra - Koalicijska pogajanja med Avstrijsko ljudsko stranko (ÖVP) in Zelenimi so v ciljni ravnini in danes so prišle na dan prve odločitve glede porazdelitve resorjev. Potrjeno je, da bo Avstrija z novo vlado dobila ministrstvo za integracijo, ki ga bo vodila Susanne Raab iz ÖVP. Zelenim bo medtem pripadlo novo ministrstvo za zaščito podnebja.