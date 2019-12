New Delhi drhti v rekordnem mrazu in gosti megli

New Delhi, 30. decembra - Sever Indije je že nekaj časa v primežu mraza, New Delhi pa se ob tem pripravlja na najbolj mrzel decembrski dan v zadnjih 119 letih. Indijska prestolnica je poleg tega še v gosti megli, zaradi katere so danes preložili najmanj 500 letov s tamkajšnjega mednarodnega letališča Indire Gandhi, najmanj osem so jih odpovedali.