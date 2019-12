Inflacija letos 1,9-odstotna

Ljubljana, 30. decembra - V Sloveniji je bila rast cen letos 1,9-odstotna. Nanjo so najbolj vplivale višje cene hrane, ki so se v enem letu zvišale za 3,5 odstotka. Storitve so se podražile za 2,6 odstotka, blago pa za 1,3 odstotka. Decembra so bile cene v mesečni primerjavi nižje za 0,1 odstotka, je sporočil statistični urad.