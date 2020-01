Novoletni koncert SF ob mislih na Hararija in Beethovna

Ljubljana, 1. januarja - Slovenska filharmonija (SF) je tradicionalni novoletni koncert zasnovala ob mislih na dela izraelskega pisatelja, zgodovinarja in filozofa Yuvala Noaha Hararija Sapiens in Homo Deus ter na 250-letnico rojstva velikega nemškega simfonika in glasbenega humanista Ludwiga van Beethovna. Koncert bo ob 18. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD).